El acta en la que Gobierno suscribió los compromisos para los Panamericanos

En agosto Panam da un ultimatum a la nación y los firmantes del contrato sede sobre los incumplimientos y la falta de definición. Barranquilla y el Comité Olímpico le solicitan una prórroga a Panam para que el gobierno tome por fin una decisión y decida si habrá o no juegos. Todos los actores hacen un viaje a Santiago de Chile a otra asamblea de Panam y se negocian nuevos términos que son aceptados por Panam, el gobierno se compromete. Se convoca por fin el primer comité ejecutivo y se nombra a la ministra como la presidenta del comité. Ahí se reafirman los compromisos de pagar 8 millones de dólares, como lo había establecido el compromiso adquirido que el ministerio haría ese pago, 4 millones antes de diciembre 31, y 4 millones antes de enero 31. Ese sería su primer aporte a los juegos, indica el documento.

"Durante más de un año el gobierno mantuvo al comité ejecutivo de Panam Sports en suspenso sobre si haría o no los juegos. El Gobierno puso como condición que los juegos no serían solo en Barranquilla como se acostumbra en estos eventos. Al conformarse el comité ejecutivo formalmente el Ministerio asumió el control de los juegos. El gobierno además requirió que los juegos serían financiados 60 % por el gobierno nacional y 40% por los entes territoriales. Como habían otras ciudades, ese 40 % sería pagado de acuerdo al número de disciplinas que le corresponden a cada una. A diciembre del 2023, los únicos aportantes a los juegos fue la ciudad de Barranquilla. No solo en los pagos a Panam, si no en la planeación, y preparación de los mismos", sostiene el informe.

En esta línea, al no recibir el pago, y aunque existe la voluntad y la capacidad de Barranquilla para hacer unos juegos de gran categoría, se lee que "el gobierno no ha tenido la misma voluntad y capacidad de resolución durante más de un año y medio. Esto es lo que preocupa a Panam. Aunque inviable, la única manera de recuperar la confianza de Panam y demostrar voluntad por parte del gobierno nacional es no solo haciendo los pagos sino demostrando también capacidad de ejecución y trabajo en equipo entre los ministerios y una dirección certera de parte del despacho del presidente. Es el presidente quien debe llamar al presidente de Panam Sports y algunos de los países miembros del comité ejecutivo y con su gabinete en pleno asumir los juegos como una causa de país. Hay que darle las garantías a Panam de que este prolongado escollo y falta de atención a un compromiso adquirido con más de 40 países del hemisferio no va a ocurrir otra vez porque se le dificulta a Panam la consecución de otra sede mientras más avanza el tiempo".

En el resumen se deja en claro que hay una gran relación personal del personal de Panam con la gente de la alcaldía de Barranquilla, con el alcalde Char y el exalcalde Pumarejo, construida después de más de cinco años de trabajar esta candidatura y luego planificar unos juegos austeros pero muy bien desarrollados.

"Aun así, la falta de credibilidad en la voluntad y capacidad del gobierno nacional han llevado a esta desafortunada decisión", indica la administración local saliente en su resumen.