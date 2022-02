Colombia tiene alrededor de 11 mil camas UCI habilitadas: Minsalud

Las camas con autorización transitoria representan actualmente el 42 % para el caso de UCI, y el 11 % en hospitalización. Sin embargo, esa expansión ha sido dinámica, de acuerdo con la situación epidemiológica del covid-19 en cada territorio, que ha sido asincrónica en toda Colombia; algunos departamentos tuvieron picos muy temprano, como en los departamentos de la Región Caribe.

El director señaló que, “esta combinación de habilitación de servicios y autorización transitoria nos permitió llegar a un aumento del 105 % de camas UCI, entre camas habilitadas y autorizadas de forma transitoria, una expansión muy significativa, se duplicó la oferta y, asimismo, se aumentó en un 20 % la expansión de camas de cuidados intermedios y un 18 % la expansión de camas de hospitalización”.

El momento de mayor presión para el país en cuanto a disponibilidad de camas UCI fue durante el tercer pico (última semana de junio de 2021), donde se alcanzó el 88 % de ocupación, de 13.105 camas UCI habilitadas. Aunque, entidades como Bogotá, Antioquia y algunas del eje cafetero alcanzaron ocupación entre el 90 a 95 % en ese tercer pico.

“En este momento, tenemos una reducción entre las más de 13.100 camas UCI que tuvimos en el mayor momento, a un nivel de 11 mil, es decir, estamos hablando de cerca de 2.100 camas que han fluctuado, que se han reducido en los servicios, pero que de forma transitoria podrían nuevamente ofertarse”, aseguró.

Al 31 de enero de 2022, se tuvo un reporte de disponibilidad de camas UCI del 36 %, con una ocupación del 64 %, y una disponibilidad de camas de hospitalización del 34 %, con una ocupación del 66 %. En ambos casos, con incremento sostenido de la ocupación por covid en las últimas tres semanas, mayoritariamente en UCI.

“Lo importante para resaltar acá es que la composición de la ocupación de camas UCI involucra pacientes no covid, pacientes con patología covid, y pacientes sospechosos de covid, y esta composición va cambiando. En este momento todavía mantenemos una relación en la que la ocupación de camas UCI es preponderante por pacientes no covid, es decir condiciones patológicas que no están vinculadas con el covid”, concluyó Delgado.