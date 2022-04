Bogotá se prepara para un nuevo encuentro de Colombia 4.0

La productora ejecutiva de Unicorn Hunters y CEO de She Works, Silvina Moschini, reconocida en el sector tecnológico como la primera mujer latinoamericana en llevar a la empresa Transparent Business a la condición de ‘Unicornio’, participará en el track de empresarios del sector tecnológico.

Asimismo, JP Sans, head of chararter animation en The bad Guys, contará con un espacio en la agenda académica de Colombia 4.0, en el track de animación, junto a Patrick Osborne, codirector en Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.