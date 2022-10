Bombero habría visto un fantasma en calles de Girardot

“En las últimas horas se han conocido una imágenes de las que no se sabe sin son reales o no. No se sabe realmente qué es, una bruja, un espíritu. Al parecer, no es la primera vez que sucede”, dijo el periodista.

De acuerdo el reportero del portal ‘Actualidad’, el hecho se registró diagonal a la sede del Cuerpo Oficial de Bomberos de dicha ciudad y ha despertado la curiosidad de los habitantes de la zona.

Según relató uno de los bomberos, el pasado sábado observó una especie de sombra de color negro cuando se encontraba de guardia en su turno.