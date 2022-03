Alicia Arango denuncia matoneo en redes, donde la comparan con Norberto

En su cuenta de Twitter, la diplomática decidió romper su silencio frente a este tema que, según señala, no le afecta su carácter, pero sí le genera algunos cuestionamientos. "A las personas se les discute con argumentos y no haciendo alusión a su raza, sexo, apariencia física o discapacidad. He sido víctima constante de este trato. He mantenido silencio porque no afecta mi carácter y no me causa preocupación, que es lo que pretenden lograr", afirmó.

Sin embargo, cuestionó el hecho de que "con tanta burla y odio se burlen de mí, comprándome físicamente con una persona a quien admiro por su personalidad, su éxito en todo lo que se propone. El gran estilista Norberto y su iniciativa para salir adelante en su trabajo".