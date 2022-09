Condenan a Aida Victoria Merlano a 7 años y medio de casa por cárcel

Contra la influencer se emitió un fallo condenatorio el pasado 6 de septiembre por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.

La creadora de contenido digital había manifestado a través de sus redes sociales que estaba esperando la condena e incluso estaba preparada para cualquier decisión del juez. En una transmisión en vivo en su Instagram que “está haciendo maletas” porque no sabía si tenía que ir a la cárcel.

“Pueden pasar dos cosas: me permiten esperar el fallo de segunda instancia en libertad o me privan de la libertad. Ahora mismo me siento con una fuerza que hasta a mí me sorprende, pero estoy literalmente empacando ropa por el eventual caso en que me priven de la libertad, porque para qué me voy a llevar los vestidos o la ropa con la que usualmente me visto”, dijo la influenciadora.

Ese mismo día la joven aseguró a través de su cuenta de Instagram que la Fiscalía pidió al juez que se le impusiera una pena de 17 años de cárcel, sin beneficio de detención domiciliaria.