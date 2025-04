María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda en el Gobierno de Gustavo Petro, será imputada por la Fiscalía General de la Nación en el marco del la investigación por el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd.

La diligencia se realizará en la fecha y ante el juzgado de control de garantías que establezca el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.

En su momento, Benavides aseguró que Bonilla tenía total conocimiento de las supuestas irregularidades que se estaban fraguando en el ministerio.

“El me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, mencionó.

A la pregunta de la fiscal del caso “¿El ministro sabía que Sneyder o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?”, Benavides respondió: “Sí señora, él lo sabía”.

La exasesora del ministro de Hacienda afirmó que él supo que eran los congresistas, los hoy señalados por la Corte Suprema, los que estaban poniendo a sus contratistas.

“¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas?”, preguntó la fiscal. Ante esto, Benavides aseveró que “él (Bonilla) sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos. Yo no le puedo decir mentiras a ustedes. No sé. Yo no podía cuestionarlo. Pero aquí estoy segura de que el ministro sabía que esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos”.