El hallazgo de una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un balde con explosivos en la vía Cúcuta – Tibú ha generado pánico entre los habitantes.

El material criminal fue encontrado por la comunidad del corregimiento de Urimaco, en Norte de Santander, en la madrugada de este sábado 15 de febrero.

“Como a la 01:00 a. m. nos dimos cuenta que habían puesto las banderas, las pancartas y el balde con un letrero que dice, ‘Peligro’, eso nos preocupó mucho y no sabemos si el balde tiene o no explosivos. La vía principal está bloqueada, hay un paso alterno por el sector de La Fortaleza pero como la carretera está muy deteriorada, los carros no pasan”, comentó un habitante de Urimaco, según información publicada por ‘W radio’.

De acuerdo con los residentes del corregimiento, en el balde se puede leer un letrero que advierte “peligro”; debido a esto, la carretera permanece cerrada y se está a la espera de la intervención de técnicos antiexplosivos, quienes deber realizar la inspección del área y verificar el artefacto.

Este hallazgo se suma al presentado este viernes 14 de febrero en las veredas Patillales y El Silencio, donde fue instalada una bandera del ELN y una carga explosiva, por lo cual fue bloqueada la vía que conecta a Cúcuta con Puerto Santander.

Sin embargo, este sábado miembros de la Segunda División del Ejército lograron neutralizar de manera controlada los dos artefactos explosivos instalados por el ELN, lo que permitió que se reanudara la movilidad en el sector.

Alerta en Bogotá por una bandera del ELN en la Autopista Norte

Bogotá despertó con alerta este viernes 14 de febrero luego de que se encontrara una bandera del ELN en la autopista Norte, a la altura de la calle 220 en sentido sur-norte, que conduce al municipio de Chía.

La bandera, que estaba amarrada a dos palos debajo de un árbol, fue encontrada por uno de los funcionarios de la concesión, que realizando una ronda la logró ver. De inmediato se comunicó con el cuadrante de Usaquén, desde donde informaron al equipo antiexplosivos para verificar que no se tratara de una trampa para atentar contra ciudadanos.

Aproximadamente a las tres de la madrugada empezó el operativo de la Policía, cerrando la vía por varias horas, hasta que se pudo descartar la presencia de explosivos.

Las autoridades de la capital de la República ya empezaron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de dejar la bandera.

“Se hace un cierre preventivo para hacer la verificación con vía canino también, y se descarta alguna situación que hubiera puesto en riesgo la integridad de todas las personas que circulan por este lugar”, declaró a Noticias Caracol el coronel Ricardo Chaves, comandante de la estación de Usaquén.

“Estamos con nuestro personal de inteligencia y de Policía Judicial verificando algún tipo de delincuencia común que quisiera sembrar algún tipo de zozobra en la zona”, agregó el comandante.

Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro anunció el pasado 17 de enero la suspensión de los diálogos de paz con el ELN, luego de acusar al grupo armado ilegal de cometer “crímenes de guerra” en la región del Catatumbo.