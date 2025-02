El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la decisión del Consejo de Estado que le ordenó retractarse por haber calificado como “nazi” a la líder social y química farmacéutica Hannah Escobar Correa en un mensaje que publicó en sus redes sociales el pasado 21 de diciembre de 2024.

La decisión, emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, respondió a una acción de tutela interpuesta por Escobar, quien consideró que la afirmación vulneró sus derechos fundamentales.

En el fallo, el alto tribunal concluyó que la expresión utilizada por el mandatario afectó el derecho a la honra y el buen nombre de la líder social, así como su participación ciudadana y libertad de expresión.

Por lo anterior, la sentencia ordenó que el presidente eliminara la publicación en un plazo no superior a los cinco días y emitiera una disculpa pública a través de las cuentas oficiales de la Presidencia de la República y su perfil personal en X (@petrogustavo).

Sobre esto, el mandatario volvió a referirse sobre el tema desde su cuenta de X y reiteró su postura sobre el uso del término “nazi” y explicó que su mensaje había sido malinterpretado.

“Como demócrata reconozco la importancia de mantener la presunción de legalidad de las decisiones judiciales, por lo que me permito reiterar, como dije el 07 de febrero de 2024, que no siempre que se usa la palabra “Nazi” se está sindicando a alguien de ser genocida o un criminal de guerra. Pero no puedo pasar por alto cuando alguien estigmatiza a los electores, por el solo hecho de simpatizar con mis ideas y defender mi proyecto de gobierno. Eso es pasar por encima del voto popular mayoritario en Colombia y perseguir la diferencia por estar en desacuerdo, es “perfilar” la democracia”, escribió el mandatario desde la red social.

Asimismo, el Jefe de Estado aseguró que nunca llamó genocidas a quienes critican a su Gobierno.

“Yo no llamé genocidas o criminales de guerra a quienes con el escudo de la libertad de opinión estigmatizan y rotulan a la izquierda y al progresismo. Estigmatizar la diferencia por estar en desacuerdo, es “perfilar” la democracia”, comentó.

“Mi mensaje fue interpretado de tal forma que no se ajusta a la intención original ni al contexto en el que fue emitido el 21 de diciembre de 2024, lo que ratifiqué con las declaraciones del 07 de febrero de 2025″, puntualizó el presidente Petro.

Petro justifica su acusación contra Hannah Escobar

El pasado 7 de febrero el presidente Gustavo Petro habló por primera vez sobre el fallo del Consejo de Estado que le ordenaba retractarse y eliminar el trino publicado el 21 de diciembre de 2024.

En su momento, el mandatario aseguró que “el Consejo de Estado me pidió una retractación, pero equivocó algo que yo quiero aclarar. Hay nazis nazis y hay actitudes nazis, así la persona no sepa que es un nazi”.

Y agregó: “hacer una circular en donde se premia a los militares con medallas y con ascensos y con bonificaciones por presentar bajas, es nazi”.

Hannah Escobar denunció amenazas en su contra

Tras las declaraciones del presidente a principios de febrero, la líder social denunció que era víctima de amenazas y acoso en redes sociales.

“En un mismo discurso contradictorio y desencajado, el presidente de la república sugirió que yo era nazi, paramilitar y guerrillera. Todo al mismo tiempo”, dijo desde su cuenta de X.

Consejo de Estado recordó a Petro que debe respetar a los ciudadanos

El Consejo de Estado señaló que los funcionarios deben ser cuidadosos con sus declaraciones, especialmente cuando estas pueden impactar negativamente la dignidad de los ciudadanos. De hecho, en línea con esto, en el mismo fallo subrayó que la libertad de expresión, aunque fundamental, no puede justificar afirmaciones que atenten contra los derechos de otras personas.

Finalmente, la sentencia establece que la rectificación y las disculpas deberán ser difundidas en los medios oficiales para garantizar su alcance. Además, resalta la obligación del mandatario de respetar los derechos de todos los ciudadanos, sin distinción de posturas políticas.