Brayan Campo, de 32 años, confesó haber asesinado a la menor Sofía Delgado en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, en pasado 29 de septiembre.

Con engaños el hombre logró que la menor entrara a su negocio que estaba cerca de la casa de Sofía. La niña iba a comprar un champú para su mascota cuando Campo la engañó diciéndole que en el establecimiento le iba a regalar cosas para el perro.

La niña desapareció ese domingo 29 de septiembre, y desde ese momento sus familiares se volcaron a las calles en busca de la niña. Con carteles y después con publicaciones en los medios de comunicación, luego de 18 días, las autoridades señalaron que un hombre había confesado haberla asesinado.

En esos momentos la policía detuvo a Brayan Campo y a su esposa Evelyn Rodas para ser interrogados. El hombre confesó todo lo que hizo y dónde puso el cuerpo de la menor, por lo que las autoridades dieron con el paradero de Sofía.

Sin embargo, el hombre señaló que su esposa no tenía nada que ver con el asesinato, por lo que fue puesta en libertad mientras la investigación seguía su curso.

Rodas no había hablado sobre lo sucedido con su esposo, sin embargo, en una reciente entrevista en redes sociales con el periodista Jay Alarcón, la mujer habló de lo sucedido.

Evelyn aseguró que era inocente y que tampoco sabía que Campo estaba involucrado en el asesinato de Sofía Delgado.

“Yo no me había enterado ni siquiera el día de la captura. Fue hasta las audiencias cuando lo dijo. No me cabía en la cabeza cómo podía estar involucrada en eso. Cuando comenzaron a investigar, le pregunté si él sabía algo o tenía algo que ver con esto. Él siempre, mirándome a los ojos, me lo negaba”, dijo la mujer.

Además, se refirió a que no pensaba que Brayan estuviera involucrado en este terrible caso de asesinato; incluso el hombre le confesó que cuando estuvo en la cárcel por un caso de abuso sexual fue una “injusticia”.

“Jamás imaginé que él estuviera implicado, a pesar de un caso anterior del que me decía había pagado por una injusticia y por ello estuvo en la cárcel un año y medio”, explicó.

Evelyn Rodas siguió su relato y describió cómo se sintió y qué hizo cuando Brayan le confesó lo que le había hecho a la niña Sofía Delgado, porque siempre le preguntaba si estaba involucrado en el caso y él siempre se lo negó.

“Cuando estábamos detenidos, le pregunté una vez más y esta vez ya no me miró a los ojos. Le dije: ‘Brayan, vos tenés algo que ver con lo de la niña’. Y simplemente miró al suelo y hacia un lado. Me puse a llorar y le dije al investigador que me separara de él porque lo iba a golpear”, contó.

La mujer reiteró que no ha tenido nada que ver con lo sucedido y teme por su vida porque ha recibido múltiples amenazas de muerte.

Pidió a las autoridades que le brinden un acompañamiento en lo que refiere a esta situación. “Me parece injusto que me estén haciendo esto, porque yo no he hecho nada. Han sido días difíciles porque para nadie es fácil tener que estar encerrada todo el tiempo y estar recibiendo ataques de toda Colombia. Jamás me imaginé yo estar en una realidad así”.

Igualmente, comentó que ella ese domingo 29 de septiembre estaba haciendo mercado. “La única vez que pasé por la tienda como a las 10:30 de la mañana, para dejar una calculadora. Nunca mostró que estaba nervioso, se comió todo el almuerzo que le serví. Incluso, los domingos siempre veíamos una o dos películas y ese día las vimos, normal”.

Manifestó que nunca lo vio arrepentido, ni nervioso. Además, dijo que en los ocho años que tenía conociéndolo “nunca le noté algún comportamiento extraño con niñas”. Hizo hincapié que Brayan nunca quiso bañar a su propia hija.

“A la señora Lady quiero pedirle una disculpa en nombre de Brayan, porque no me parece justo lo que hizo. Hubiera preferido que me matara a mí y no a una niña, porque yo también soy mamá y también tengo a mi hija y también se llama Sofía”, declaró.