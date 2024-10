Entre enero y abril del año en curso, fueron asesinados 177 menores de edad en Colombia, según afirmó el Instituto Nacional de Medicinal legal, incluyendo casos como el de Sofía Delgado, o el de Dilan Santiago Castro el niño de tan sólo 2 años que falleció por asfixia mecánica luego de haber sido presionado boca abajo contra la tierra durante aproximadamente cinco minutos, o también el de Sara Sofía Galván, una bebé de tan solo 22 meses que desapareció en enero de 2021 en Bogotá.

Este sábado 19 de octubre, más de 3.000 personas se congregaron para rendir homenaje a Sofía Delgado, la niña de 12 años que salió el 29 de septiembre a buscar un champú para su mascota y nunca regresó a su hogar y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado miércoles en varias bolsas en un cañaduzal del Valle del Cauca, luego de permanecer 19 días reportada como desaparecida.

Sobre el asesino de la menor, se conoció que se trata de un hombre de 32 años que trabajaba en una tienda veterinaria y que además presentaba antecedentes de abuso hacia más menores de edad.

Recientemente una familiar de la que pudo haber sido otra víctima de Campo, relató al diario El Tiempo, que el hombre utilizó la misma estrategia para engañar a otra pequeña atrayéndola a su local de artículos para mascotas llamado “Croquetas y Accesorios Chimuelo” diciéndole a la niña que le regalaría un collar y más artículos para su perro, tal como hizo con Sofía.

La niña también habría caído en el engaño pero, al sospechar de las malas intenciones del hombre, intentó huir. Según contó, Brayan Campo había bajado la persiana para cubrir la ventana del establecimiento y fue en ese momento en el que la pequeña logró escapar del lugar en cuestión de minutos.

“Ella no quería decir. Nos contó que él le iba a regalar unos collares para el perro. Ella entró. Él iba a cerrar la persiana y fue allí cuando la niña alcanzó a salir. Luego el lunes fue cuando la niña Sofía no aparecía y decidió contarnos, llamamos a la Sijín y pusimos la denuncia pero la Policía de la Sijín, ¿por qué no actuó rápido?”, afirma la familiar de la pequeña.

Brayan Campo podría pagar una condena de entre 45 y 50 años de prisión y el caso se encuentra a la espera de su resolución judicial.