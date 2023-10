Programan cortes de energía para este lunes en Barranquilla y Soledad

La empresa Air-e anunció que para este lunes algunos sectores en Barranquilla y Soledad quedarán temporalmente sin el servicio de energía mientras realiza labores de mantenimiento de las redes eléctricas y otros trabajos.

En el barrio Nueva Colombia, en el suroccidente de Barranquilla, personal de la compañía adelantará poda de árboles y adecuaciones de redes, de 8:45 de la mañana a 4:20 de la tarde.

Durante el periodo de tiempo indicado, por requerimientos técnicos, los usuarios de la carrera 21B con calle 77 permanecerán sin servicio de energía.

Por otra parte, Air-e señaló que en el municipio de Soledad se presentarán labores de mantenimiento de redes y transformadores que originarán interrupciones en el suministro eléctrico en sectores de la Ciudadela Metropolitana durante los siguientes horarios:

Circuito Caracolí 2: de 8:00 a.m. a 10:30 a.m. en la calle 58 con carrera 10; de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en la carrera 9D con calle 54; de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. en la carrera 11 con calle 56C; y de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 7 con calle 56B.

