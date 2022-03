Turba agrede a periodistas de EL HERALDO en Aguada de Pablo, Atlántico

Un grupo de ciudadanos residentes en el corregimiento de Aguada de Pablo, en jurisdicción del municipio de Sabanalarga, atacó a dos periodistas de EL HERALDO mientras cubrían una información relacionada con el proceso electoral.

El grupo de hombres argumentaba que no querían la presencia de periodistas en el sector, especialmente de esta casa editorial porque –según ellos- es propiedad de uno de los candidatos en contienda, lo que no es cierto.

Johnny Olivares, reportero gráfico de esta casa periodística, contó que luego de llegar al corregimiento, donde la comunidad no estaba dejando votar, procedieron a consultar a los ciudadanos sobre los hechos, pero fueron rodeados por un grupo numeroso de personas que le exigía la entrega del equipo fotográfico.

Los agresores agarraron a Olivares, le golpearon la cara, le quitaron los lentes y luego, sin darse cuenta, fue herido en la pierna izquierda. “Eran tantas personas que no supe con qué me hirieron. Me pegaron en la cara de tal forma que quitaron los anteojos y se llevaron la cámara”, agregó.

Ante esta situación, decidió no oponer resistencia, para salvaguardar su vida. Pasados unos 10 minutos, uno de los manifestantes le regresó la cámara golpeada, con el lente partido y ofreciendo disculpas por lo ocurrido.

Jesús Alarcón, redactor de la sección de Locales, contó que cuando intentó entrevistar a un ciudadano una turba se lanzó contra ellos. Unos rodearon a Olivares y otros lo corretearon gritándole improperios y haciéndole fuertes señalamientos con relación al trabajo que estaban ejecutando en ese corregimiento.

Alarcón recordó que cuando ellos llegaron a la población el Esmad había intervenido para tratar de controlar la situación de orden público y garantizar el derecho de votar a quienes deseaban hacerlo.

“Ellos me gritaban que nos fuéramos, que tuviéramos cuidado con los objetos personales. Que no nos querían en el pueblo porque éramos periodistas; que no querían a periodistas de este medio cerca”.

Finalmente, los periodistas se retiraron del lugar para evitar que las agresiones fueran más graves.

EL HERALDO rechaza este tipo de agresiones y reitera que la libertad de prensa es un derecho consagrado en la Constitución Política.