“Jamás me imagine que sería el último cumpleaños que festejaríamos”

El sábado 3 abril, estando en mí peluquería me llama ella a decirme que ya le habían enviado los resultados de la prueba de Josep y el diagnóstico fue positivo, pero Josep era asintomático y la Secretaria de Salud tenía que realizarnos la prueba a todos los que vivíamos en la casa: mi papá, mi mamá, mi esposa y yo.

Debido a lo anterior, el domingo 4 de abril nos realizaron el test a todos y el resultado llegó el día 7 de abril. Salimos positivos mi esposa y yo, mis padres salieron negativos y desde ese momento empezamos a sentir todos los síntomas: fiebre, tos seca, etc.

Posteriormente, nos compramos un oxímetro y nos medimos la saturación. La de ella —mi esposa— estaba en 84, por lo que enseguida llamé a una clienta médico y me recomendó llevarla al hospital.

Ingresó a urgencias la tarde del 8 de abril y permaneció hasta el día siguiente, en horas de la noche salió la remisión para Hospital Universitario Cari (ahora llamado ESE Universitaria del Atlántico) y, a partir de esa fecha comenzó la angustia más grande que he podido vivir.

Tuve la oportunidad de hablar con ella el 10 de abril por video llamada a través del teléfono de un médico. Me dijo que estaba muy cansada, que no había podido dormir nada. Los días siguientes recibíamos los informes de los médicos y decían que estaba estable. El día martes fue traslada a UCI de cuidados intermedios de la misma clínica, pues antes estaba en el hospital de campaña que había ahí mismo en el Cari.

El día 14 de abril volví a hablar con ella por vídeo llamada, la vi mucho mejor, me dijo que se sentía muy bien, que ella le decía a los médicos que Dios la iba a sacar de ahí, le dije que yo la amaba mucho, que tuviera mucha fe, ella también respondió que me amaba y le dije que nosotros estábamos orando mucho por su salud, que yo me sentía mucho mejor.