Cientos de grupos folclóricos y distintos disfraces desfilan por la carrera 8, como muestra de uno de los últimos eventos de carnaval del 2025, organizado por Carnaval de la 44, bajo el liderato de la soberana Alexsandra Estarita, quien ha puesto a gozar a todos los bordilleros.

Son Caribanna viste de plumas y alegría el desfile de la 8

Pese a que son una agrupación nueva, iniciaron pisando firme el Carnaval de Barranquilla.

Sus imponentes disfraces tienen el propósito de representar a la mujer y a la famosa flor de Orquídea. De ahí la razón por la que deslumbran el color morado y las plumas en sus vestuarios.

Vienen de Turbaco, Bolívar, y están compuestos por 44 bailarines 12 músicos.

Linda Donado

Desde Antioquia llega la Danza de los diablitos

Conformado por más de 25 bailarines y 9 músicos, la Danza de los Diablitos llama la atención con sus peculiares máscaras.

Las mismas que estuvieron en la Batalla de Flores y en La Gran Parada de Tradición.

Linda Donado/EL HERALDO

La tradición se resiste al olvido: estas son las danzas infalibles del Carnaval

A casi una hora de su inicio, la conquista del sur tiñe al bulevar de la 8 de la gama de colores del Carnaval.

Durante el recorrido se han presentado danzas populares, tales como el cumbión costeño, el cual lleva 45 años participando en el Carnaval de Barranquilla. Al son del tambó y el millo, deslumbraron este apoteósico baile ancestral.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Por otra parte, el Congo Grande de Barranquilla también se presentó en el desfile. Vienen del barrio Los Andes y llevan décadas existiendo.

Y otra comparsa, caracterizada por sus peculiares disfraces, es la danza del gusano gigante de Zapayán. Viene de Magdalena, y con gran coordinación llenan de alegría el desfile.

Johnny Olivares /EL HERALDO

El Rey Momo de la 44 llegó con grupo de Millo a cautivar la 8

Juan Rivera apareció en el desfile con Millo al lado, para seguir disfrutando de las últimas horas de esta gran fiesta barranquillera.

“Estamos finalizando este recorrido, de verdad muy contentos por toda la acogida que hemos tenido. Gracias al apoyo de los Barranquilleros y los Bordilleros, por tanto amor”, dijo a EL HERALDO.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Arranca desfile de la Conquista del Sur

Mix y Olímpica Estéreo inauguraron el desfile con una dosis de champeta y salsa, lo que generó ovación en el público. Acto seguido, la comparsa de la Fundación Intégrame llamó el aplauso de muchos cuando sus bailarines en condición de discapacidad arrasaron en el pavimento de esta importante vía en la ciudad.

Algo característico de este desfile son los disfraces, y dentro de ellos estaban un trío dinámico bastante significativo en la música del país: Diomedes Díaz, Rafael Orozco y Joe Arroyo.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Estos cartageneros llegaron hasta estas zonas para generar alegría y diversión en el carnaval, y lo lograron.

“Aquí viene gente de todo el suroccidente, el bosque, el santuario, las palmas. Es espectacular. Hoy son los 45 primeros años de la conquista del carnaval. Con este evento nació la asociación del Grupo Fotólico Atlántico, nació en la casa Enrique Salcedo, al barrio Simón Bolívar. Entonces ya son 45 años”, anunció el director del carnaval de la 44, Édgar Blanco.

Los carnavaleros disfrutan los últimos minutos del Carnaval en la carrera 8

La pequeña María Belén Hernández, de la comparsa Al sonar de tambores, confiesa tener nervios debido a que es su primera vez desfilando en la 8.

“Estamos muy contentos por estar aquí. Nos hemos estado preparando por meses para esta desfile y sin dudas ha sido una preparación tanto física como mental”, expresó.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Y nos centímetros más atrás está el público que espera, con alegría, el inicio del desfile. La barranquillera Patricia Agustillo está desde las 11 de la mañana con toda su familia.

“Yo no me pierdo un desfile de la 8. Me parece. Me parece que es más colorido, con más tradición. Y es más cultural, vienen comparsas de otras partes”, sentenció.

A su turno, el director del carnaval de la 44, Édgar Blanco, le dijo a EL HERALDO que la principal novedad de este año se premiará la creatividad de los barrios en las parodias que se realicen durante el entierro de Joselito.