Barranquilla vive uno de los fines de semana más esperados del año. La música, los desfiles y las calles llenas de color son el reflejo de la temporada de Carnaval, pero junto a la fiesta –cuyos días centrales serán del 14 al 17 de febrero– también llega una preocupación para muchos ciudadanos: el incremento en las tarifas de taxis.

Los usuarios han reportado cobros superiores a los habituales, especialmente en trayectos nocturnos y recorridos hacia sectores de alta afluencia como el Centro, la Vía 40 y el Gran Malecón. Para quienes se movilizan diariamente por trabajo o regresan a casa después de los eventos culturales, el aumento representa un gasto adicional que impacta directamente el bolsillo.

“Uno entiende que es Carnaval y hay más demanda, pero a veces el cobro no es claro y termina pagando el doble de lo normal”, expresó Ana Lucía Rodríguez, residente del barrio La Concepción, quien utilizó el servicio tras un evento cultural en el norte de la ciudad.

De igual manera, hay quienes incluso prefieren caminar luego de salir de diversos eventos debido a que se rehúsan a pagar hasta $50.000 por carreras que en temporadas normales tienen un valor muy inferior.

Así lo aseguró el ciudadano Luis Orozco, quien mencionó que “prefiero caminar porque me parece ilógico que tenga que pagar tres veces el costo de una carrera; sin embargo, hay personas que viven tan retiradas del sitio donde están que antes de salir de casa ya saben que no será fácil la movilidad”.

Los barranquilleros extendieron el llamado a las autoridades a tomar medidas de control para evitar que siga esta situación.

“A los que son turistas les cobran muchísimo más y se convirtió en normal para la temporada porque es una situación que pasa año tras año”, aseguró un ciudadano mientras esperaba transporte sobre la carrera 46, a la altura de la calle 85.

Desde el gremio

Ante las denuncias ciudadanas por presuntos incrementos en las tarifas de taxi durante la temporada de Carnaval, el presidente de Sinditax Barranquilla, Orlinson Villa, hizo un llamado a la sensatez de los conductores y a una mayor regulación por parte de las autoridades.

Villa aseguró que, si bien el Carnaval genera una alta demanda en el servicio de transporte público individual, esto no puede convertirse en una excusa para cobrar tarifas excesivas a los usuarios.

El líder gremial reiteró que desde Sinditax se rechazan los abusos en el cobro de las carreras y se ha solicitado a las autoridades competentes que intervengan para evitar irregularidades en la intermediación entre el taxista y el usuario.

En ese sentido, insistió en la necesidad de implementar un taxímetro debidamente establecido y calibrado por el Área Metropolitana de Barranquilla, entidad encargada de regular el transporte público individual.

“Con un taxímetro regulado se evitarían muchas de estas situaciones que hoy generan inconformidad y desconfianza en los usuarios”, sostuvo Villa.

Seguimiento del AMB

Desde el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) se reiteró que los conductores de taxis deben acatar y dar estricto cumplimiento a las tarifas fijadas mediante la Resolución Metropolitana No. 398 del 30 de diciembre de 2024.

“El Área Metropolitana de Barranquilla tiene canales dispuestos para recibir tus quejas, sugerencias o reportes”, sostuvo la entidad.

También a través de redes sociales ha extendido el llamado a respetar el costo de las tarifas establecidas tras advertir que incumplir esta medida acarrearía sanciones tanto para el conductor como para la empresa en donde esté afiliado el taxi.

“La tarifa no se infla: se respeta. Si un taxi te cobra de más, es cobro excesivo. El cobro mínimo es el que fija la autoridad, no el conductor”, cerró la autoridad de transporte.