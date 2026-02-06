Con motivo del desfile del Carnaval del Suroccidente, las autoridades de tránsito anunciaron cierres viales temporales en el sector, con el fin de facilitar el desarrollo del evento y garantizar la seguridad de los asistentes.

El cierre total se aplicará en la carrera 26A, entre las calles 76 y 73, desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche de este viernes 7 de febrero. Durante este horario, no se permitirá el paso de vehículos por este tramo.

El recorrido del desfile iniciará en la calle 76 con carrera 26A, continuará por la carrera 26 y seguirá por la carrera 25B hasta la calle 70C. Posteriormente, girará a la derecha hasta la carrera 21B, luego a la izquierda hasta la calle 53D, continuará hacia la carrera 16 y finalizará en el parque San Vicente.

Como rutas alternas, se recomienda a los conductores utilizar las carreras 26B, 24, 20B, 19B y 16, así como las calles 73, 70 C, 64, 63, 59 y 53, de acuerdo con los esquemas de desvíos establecidos.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que planifiquen con anticipación sus desplazamientos, acaten las señales de tránsito y sigan las indicaciones de los agentes, con el fin de evitar congestiones y contratiempos durante la jornada carnavalera.

