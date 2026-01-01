Con una inversión conjunta de $25.000 millones, los municipios de Juan de Acosta y Suan avanzan en la implementación de dos proyectos de espacio público que buscan impulsar el turismo, fortalecer la cultura y dinamizar la economía local en el Atlántico al consolidarse el corredor turístico fluvial sobre el río Magdalena. Las intervenciones, que superan los 30.000 metros cuadrados, hacen parte del plan de desarrollo Atlántico para el Mundo 2024–2027 de la administración departamental.

Plaza nueva en Juan de Acosta

En la zona costera, la Gobernación del Atlántico ejecuta la transformación de la plaza central del municipio de Juan de Acosta. La obra que abarca 5.139 metros cuadrados y se encuentra diseñada para albergar hasta 3.000 personas durante eventos masivos, como lo es el Festival del Cóndor Legendario, cuenta con una inversión de $11.000 millones e incorpora una tarima profesional, pisos en mármol y accesibilidad universal para el público.

Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, manifestó que el nuevo diseño apuesta por una integración más funcional del espacio urbano para los peatones, “integramos la plaza con las vías perimetrales mediante concreto estampado y andenes elevados que permiten que el espacio crezca según la magnitud de los festivales”.

Suan, cercano al río Magdalena

Mientras tanto, en el sur del departamento del Atlántico, el Malecón Bicentenario marca el regreso del municipio de Suan a su relación histórica con el río Magdalena.

El proyecto que se alza a la orilla recuperando 25.115 metros cuadrados del borde ribereño, y con una inversión de $14.000 millones, se estructura en tres ejes fundamentales: cultural al contemplar una gran plaza con tarima y casa de la cultura; deportivo con una ciclorruta de 1,2 kilómetros y parques infantiles; y turístico incorporando locales gastronómicos y un embarcadero fluvial que permitirá conectar al municipio con el flujo de visitantes que transitan por el río.

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano, destacó que este tipo de obras no solamente transforman el entorno físico, sino que fortalecen la convivencia y el sentido de pertenencia.

“Cuando recuperamos estos puntos de encuentro vuelve la vida. Estas inversiones se traducen en familias que recuperan el orgullo por su municipio y jóvenes con espacios seguros para el sano esparcimiento, para hacer arte, para conversar, para enamorarse, para vivir”, manifestó el mandatario departamental.

