Un extraño caso de ceguera tiene consternada al personal médico en Estados Unidos luego de que un menor de edad perdiera la visión a causa de su limitada dieta que consistía en papás a la francesa, hamburguesa, donas y jugo en caja.

Lea también: El colombiano Michael Mejía se gana el lujoso Lamborghini de Shakira

El caso fue revelado por la revista científica The New England Journal of Medicine en un estudio que hicieron y en el que concluyeron que lo que consumí el niño fue determinante para dejarlo sin visión.

El paciente es autista y padece de selectividad alimentaria, un trastorno que, de acuerdo a Nemours Kids Health, vuelve a los niños “sumamente quisquillosos al comer y, a veces, les interesa muy poco comer alimentos (…) lo que les puede llevar a un escaso crecimiento y a una mala nutrición”.

Esa limitada dieta hizo, como consecuencia, que el niño presentara deficiencias nutricionales en su organismo lo que terminó por afectar su retina y su nervio óptico, encargado de agrupar “a más de un millón de fibras nerviosas que trasladan mensajes visuales”, señala Medline Plus.

Lea también: ¿Quién ganará ‘Masterchef celebrity’ 2024? Esto respondió la IA

Todo comenzó a principio de 2024 cuando el niño empezó a experimentar cambios en su visión describiéndola como “oscura”. Estos cambios se acrecentaban por la mañana y por las noches pero mejoraba durante el día.

Freepik

Los padres del menor consultaron a médicos, sin embargo, no encontraron mayores afecciones. Pero todo cambiaría un mes y medio después cuando su visión empeoró y el niño creaba mayor dependencia de sus padres para caminar, por ejemplo.

Empezó a menudo a chocar con cualquier objeto que encontrara en su camino por lo que debía ser guiado por sus padres hasta que una noche despertó gritando que ya no podía ver, había perdido totalmente la visión.

Lea también: Fredy Guarín terminó su proceso contra la adicción al alcohol: “El primer día del resto de mi vida”

Ante la alarma y las anteriores alertas, sus padres decidieron llevarlo a urgencias donde tras estudios y análisis los médicos encontraron que la ceguera se debía a la falta de nutrientes que no consumió debido a su trastorno de selectividad alimentaria.

Además, los profesionales de la salud establecieron que otra de las manifestaciones de su deficiencia eran los surcos que brotaban de sus uñas que se les debilitaron y estaban quebradizas.

Ahora el niño fue sometido a una nueva dieta para tratar de revertir la ceguera, sin embargo, temen que sea permanente.

Lea también: Ingrid Karina, la modelo que estaba en condición de calle, mostró cómo va su rehabilitación en ‘Día a Día’

Entre otros problemas que puede acarrear la alimentación restrictiva están tener un escaso crecimiento, un retraso de la pubertad, no ingerir suficiente cantidad de vitaminas, minerales y proteínas, o necesitar alimentarse por sonda y con suplementos nutricionales.