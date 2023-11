Gobernadora electa de Sucre anuncia que su posesión será en La Mojana

“Con los gobernadores electos, en especial con el doctor Erasmo (Córdoba), hemos tenido unas conversaciones importantes donde vamos a abanderarnos en la Costa Caribe para bajar ese costo de las tarifas. Es la primera propuesta que vamos a llevar al encuentro de la próxima semana en Santa Marta. Quiero ser como gobernadora de Sucre la primera persona que sale a luchar por esas tarifas. Me sostengo en eso y vamos a emprender la lucha desde ahora porque en campaña el 80 % de las personas me hizo esa petición y me siento responsable de llevar esas banderas”, puntualizó Lucy García.