Yolanda y sus secretos para destacarse en el sector educativo

“Así como dicen los cantantes vallenatos: quisiera morirme cantando un vallenato. Yo digo ‘quiero morirme dando una clase”, así lo manifestó Yolanda que en medio de su labor, ha padecido una serie de obstáculos que casi impiden su seguimiento como docente.

Una hipertensión pulmonar severa y una trombosis se aparecieron en la vida de Yolanda para retarla. Desistiendo de su pensión, ella desea continuar más años en un salón de clases: “quiero seguir sirviendo, todavía siento que tengo juventud para hacerlo. Me voy de esto el día que ya me duerma en un salón y se burlen. Me voy al retiro forzoso que son los 70 años”.

Yolanda siente que la vida le regaló una segunda oportunidad y por ello entre sus sueños aún le falta un doctorado en Educación y la publicación de su primer libro que se titula Una Segunda Oportunidad: me inspiró el título García Márquez cuando recibe el Nobel y dice que todo en la vida se resuelve con una segunda oportunidad. De esta enfermedad no me morí y sigo siendo maestra”.