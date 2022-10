Para poder llegar al nivel que quería, Narváez empezó a tomar clases de canto, tanto en su ciudad natal como en Bogotá con Gustavo ‘Pantera’ García, quien había trabajado con el mismo Álvaro José.

De a poco, el actor que había debutado en Pájaros de Verano se fue acercando al personaje de distintas esquinas al punto que realiza una confesión: “Me viví tanto el personaje que me enfermaba como el Joe”.

Esto debido a que “mi única técnica es vivir el personaje. Esto es peligroso a veces, no es como que cortas y te vas a la casa, sino que realmente tu vida misma se vuelve un poco como la del personaje. Para mí incluso es difícil hablar de eso, pero ‘Chepe’ fue el testigo presencial de lo que me estaba pasando. Justo antes del rodaje yo tuve como la crisis más importante, era como la mezcla de todo eso, de que ya el personaje me habitaba”.