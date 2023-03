Victoria Alonso, productora argentina, renunció a Marvel Studios

En 2015, Alonso fue ascendida a vicepresidenta ejecutiva de producción, y en 2021 fue ascendida a presidenta de física, posproducción, efectos visuales y animación en Marvel Studios.

A pesar de su repentina salida, la argentina está acreditada como productora de las próximas películas de Marvel “Guardians of the Galaxy Vol. 3” y “The Marvels”, además de los programas de Disney+ “Secret Invasion”, “Ironheart”, “Echo” y “Agatha: Coven of Chaos”.

Por otro lado, Victoria Alonso fue productora de la reciente nominada al Óscar, Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín.