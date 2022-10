Vera de Tcherrassi homenajeada por su labor de protección del árbol Macondo

“Me siento muy complacida y agradecida porque lo de hoy es el principio de un nuevo paso que vamos a dar: lograr instituir el árbol de macondo como el árbol insignia del Caribe colombiano, para que luego lo sea para toda América Latina", comentó Vera de Tcherassi. Además, añadió que "he sembrado ya más de mil árboles en toda nuestra región Caribe, y he logrado un bosque de macondos en Buritaca. Y así, con los 100 árboles que tenemos en cada universidad y otros que he ido dando a lo largo de estos 15 años, hemos logrado de que el árbol no esté en extinción".

Por su parte, Adolfo Meisel Roca, rector del alma máter, indicó que “quiero agradecerle a doña Vera por este acto de generosidad con estos árboles que poca gente conoce. Nuestro campus se convertirá en una especie de bosque de macondo con el tiempo, y me parece un gran símbolo del espíritu que tenía Parrish por tener muy arborizada la universidad”.

Y Juan Jaramillo, director de CLENA, destacó la iniciativa de Vera de Tcherassi y la gestión de la nueva Ruta Macondo para que propios y turistas conozcan las historias del nobel en Barranquilla. “Hoy recibo de parte de la Universidad del Norte el compromiso como director de la CLENA para guardar, preservar y lograr que estos árboles de macondo también se vuelvan insignia en esta ruta macondiana. Arrancamos ya en el marco de la celebración de los 40 años del Nobel de Literatura”, señaló Jaramillo.