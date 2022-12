“Soy defensor de las tradiciones culturales del país”: Gitanillo de América

Fresneda Félix se convirtió en un hombre récord, ha llegado a protagonizar más de 1.370 corridas, ha sido el único de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú con este número de participaciones, seguido por el también bogotano César Rincón (con unas 800 corridas).

“En mi trasegar tuve unas corridas importantes en Sevilla, España, por ejemplo el día de mi alternativa con Juan Antonio Ruso Espartaco y el niño de la capea, fue algo memorable.

ambién tengo recuerdos que no son muy agradables, entre estos una jornada en Manizales, en una feria, en la cual un toro me partió la clavícula, del resto han sido situaciones no tan críticas, he sido muy disciplinado y logré hacer un nombre que muchos siguen recordando”.

Gitanillo sostiene que la vida taurina ha sido lo más grande para él, que siempre se entregó en alma, vida y corazón, y que hoy ha transmitido todo su conocimiento a su hijo Santiago Fresneda, que se desempeña como torero en España, donde es conocido como Gitanillo Junior.

“En la vida también he tenido mis luchas, pero ha sido esa misma disciplina la que me ha permitido salir vencedor en muchos aspectos”.