Shakira habló de Alejandro Sanz: “me ayuda a no sentirme sola”

En ese sentido, sus palabras tuvieron menciones de afecto para varios artistas con los que Shakira ha colaborado en diferentes momentos de su trayectoria profesional, incluyendo a alguien con quien sostuvo un apasionado idilio en el pasado: Alejandro Sanz.

"Ha sido increíble encontrar el apoyo de tantos colegas, no solo amigos sino también colegas, personas que me han estado ayudando constantemente", señaló. "Por ejemplo, will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz".