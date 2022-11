Shakira no cantaría en el Mundial de Qatar, según medios españoles

Seis días después de que se anunciara la presentación de la cantante barranquillera Shakira en la inauguración del Mundial de Catar 2022, medios españoles afirman que la artista habría cambiado de decisión.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, aseguró la periodista Adriana Dorronsoro, de 'El programa de Ana Rosa' del canal Telecinco de España.

“Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación”, indicó Sandra Aladro, otra comunicadora del espacio televisivo.

El pasado 10 de noviembre The World Music Awards anunció que Shakira y J Balvin harán parte de la apertura del Mundial de Catar 2022.

El equipo del reguetonero le informó a EL HERALDO que no estará. Sin embargo, hasta el momento no ha habido un comunicado oficial por parte de los intérpretes vinculados al evento.

El rumor sobre la no asistencia de Shakira a la Copa del Mundo se da en medio de una fuerte polémica por la realización del torneo en el país asiático.

El músico británico Rod Steward reveló este martes 15 de noviembre que rechazó una oferta de más de un millón de dólares (960.000 euros) para actuar durante el Mundial de Catar por razones morales.

“Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé“ porque “no está bien ir” a ese Mundial, dijo Stewart al diario británico ‘The Sunday Times’ en una entrevista en la que le preguntaron sobre la falta de derechos de los homosexuales en Catar.

La también británica Dua Lipa, por su parte, negó que haya sido invitada a actuar en el Mundial de Catar y aseguró que animará a la selección inglesa “desde lejos”.

“Espero visitar Catar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial”, dijo la artista, de 27 años, en Instagram.