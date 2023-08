Sergio Rincón, una vida creada con efectos especiales

La vida de un pequeño Sergio Rincón de unos 7 años se iluminó y soñó con poder llegar a la industria cinematográfica cuando vio a Arnold Schwarzenegger protagonizar El regalo prometido, ahí nació su amor por el cine que fue inculcado por su madre Esperanza Rosales, una cinéfila empedernida.

“Recuerdo que para un diciembre ella me llevó a ver esa película y me gustó mucho, me pareció muy entretenido el tema de los superhéroes y todo el tema de los efectos y la parte visual me gustó mucho”.

Luego ya obras cumbre como Star Wars, Matrix, El origen, lo impactaron tanto a nivel visual que lo motivaron a tomar la decisión de trabajar en esa industria.