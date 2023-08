El pez león de Jorge Rausch sazonará Sabor Barranquilla

Con su hermano Mark, Jorge Rausch comenzó a destacar en el mundo culinario con el restaurante Criterión en Bogotá, que rápidamente ganó renombre por su innovadora propuesta gastronómica.

La cocina de Rausch se caracteriza por fusionar ingredientes tradicionales colombianos con técnicas de vanguardia, creando platos únicos que cuentan historias a través de los sabores.

El jurado del reality Master Chef arriba a Sabor Barranquilla por primera vez para deleitar a los asistentes con uno de sus platos estrella. Además, pisó la tierra en donde recientemente abrió su restaurante: Colmillo.

Su pasión por la cocina sostenible y local también ha sido evidente en su enfoque en ingredientes frescos y de temporada.

"Estoy encantado de estar en este evento, encantado de estar en Barranquilla y muy feliz, muy emocionado de la forma en que me han recibido en el restaurante, o sea, me han recibido bien, el restaurante ha gustado, se está llenando, y eso no es fácil, y eso es muy lindo, y eso se agradece de la ciudad, de la gente".

Recordó que su presencia en la cocina no es accidental. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una figura influyente en la escena culinaria, su historia es un ejemplo inspirador para muchos.

"Yo no estoy en la televisión porque me hicieron un casting, o porque soy alto como el señor, o que soy buenoso, sino porque el restaurante funcionó bien, porque fue un referente, y porque hizo que la gente se fijara en nosotros. Y después de eso vienen muchas cosas, libros, programas de televisión, mucho trabajo, yo he hecho 10 libros de cocina, he hecho 15 temporadas de MasterChef, he hecho 1300 capítulos".

Su amor por la comida y la creatividad en la cocina lo llevaron a perfeccionar sus habilidades culinarias y a experimentar con nuevos ingredientes y técnicas.

"Lo que hay en Criterión es producto local, producto local en su gran mayoría, con una cocina de autor, eso es lo que hacemos los chefs en nuestros restaurantes muchas veces, es tratar de agarrar ingredientes locales, muchas otras veces agarrar recetas tradicionales, por eso para nosotros como cocineros creativos, lo que hacen todas estas matronas es supremamente importante, porque muchas veces son la inspiración, y mucho más que la inspiración, son incluso las recetas de ellas".

Ahora es Colmillo otra de sus propuestas gastronómicas que se adentra en Barranquilla, en donde espera seguir cosechando visitantes.

“Yo ya tengo 28 años. Entonces, tendrán platos de los que yo he enseñado. Yo ya tengo mi repertorio, tengo mi estilo. Y lo que la gente va a encontrar en Colmillo son platos de mi repertorio y de mi estilo de cocina”.

Rausch es consciente del crecimiento que ha tenido La Arenosa en los últimos años, llegando a convertirse en un referente gastronómico nacional.

“Es una ciudad que está progresando, es una ciudad que tiene un potencial a futuro tremendo y porque sí siento que el fundamento de lo que estoy haciendo y la gente con la que estoy haciendo es la correcta. Se dieron todos los elementos para abrir y eso es así”.

Estará en tarima de Sabor Barranquilla hoy a partir de las 6:50 p.m. exponiendo todo su conocimiento sobre el pez león.

"El pez león es un tema con el que hemos trabajado ya años. El pez león es una plaga. Es un pescado que viene del Océano Índico. En el Océano Índico él se comporta normal, pero cuando viene acá, él es un depredador. Todos los animalitos del ecosistema no saben que él es un depredador. Él acerca y ni se los come, como no lo conoce. Y está en todos los arrecifes de coral del Mar Caribe”.

Rausch estuvo acompañado del argentino Pedro Lambertini, quien traerá lo mejor de su propuesta de cocina natural y orgánica, especialmente desde la pastelería, que heredó de las preparaciones de su abuela, en su natal Córdoba.

“Pensaba que interesante que es el concepto de esta feria, de relacionar la cocina con el matriarcado. Porque yo provengo, fatalmente, de una familia que es eminentemente matriarcal, mi abuela, mi mamá y mi tía, es decir, toda la familia orbitaba alrededor de mi abuela, mi mamá y mi tía. Realmente, no solo desde las comidas, sino las reuniones y demás”.

Resaltó el foco central de la feria, que en su tercer día aún mantiene todo un festín alrededor de las matronas.

“Me parece muy interesante la visión de esta feria que yo comparto eminentemente. En mi caso, la vocación por la cocina empezó de muy chico. Yo me crié viendo programas de cocina. Al principio me gustaba pintar y dibujar. Decía que iba a ser dibujante a los estudios Disney”.

Jorge Rausch y Pedro Lambertini participan en Sabor Barranquilla gracias al patrocinio de Gases del Caribe.