Viacrucis de Usiacurí, 25 años retratando con devoción la Pasión de Cristo

En el cuarto acto del viacrucis, el escenario se ilumina con la emotiva escena del encuentro entre Jesús y su madre, la Virgen María. En esta representación, el papel de María cobra vida a través de Kateryn Angulo, una mujer de 43 años que ha formado parte del grupo desde sus inicios.

Para Angulo, asumir el papel de la Virgen María no es solo un acto de teatro, sino un profundo gesto de devoción y agradecimiento hacia Dios.

“Interpretar este papel tan trascendental me llena de sentimientos encontrados porque siento que veo a mi hijo crucificado como si lo viviera en carne propia”.

Confiesa que disfruta poder transmitirle al público la fuerza y la vulnerabilidad de una madre que enfrenta el dolor más profundo con una fe imposible de apagar.

Desde la emblemática Plaza hasta el Parque Mirador Sagrado Corazón, el viacrucis avanza, mostrando la solemnidad y la devoción de todos los que participan en este conmovedor viaje espiritual.

En este escenario que evoca el calvario donde Jesús fue crucificado, aparece Jorge Barraza, quien ha asumido el papel de llevar la cruz a cuestas.

Para Barraza es un honor y un privilegio sentir la veneración de los feligreses hacia el protagonista de este sagrado recorrido. Y es que con sus pasos no solo encarna el sufrimiento físico de Jesús cargando la cruz, sino que también simboliza el peso de los pecados del mundo que el Salvador llevó sobre sus hombros.

“Interpretarlo me hace sentir un poco el cansancio, el dolor y los azotes que el sufrió pero que me enseñan mucho y me llena de satisfacción cada abrazo y gesto de amor que recibo al terminar las presentaciones”.