“Con este álbum pude hacer una catarsis maravillosa”: Paula Arenas

Paula Arenas está casada con el barranquillero Beto Pérez y esa cercanía con la ciudad considera que ha aflorado su parte tropical, y aunque no se ve de manera inmediata cantando vallenato sí hay un deseo por explorar las sonoridades del Caribe.

“Yo soy una enamorada profunda del vallenato. Ahora, una cachaca cantando vallenato, pues muy raro ¿no? Pero yo sí soy una gran admiradora de las melodías y las letras, sobre todo del vallenato clásico, me identifico. Incluso he llegado a hacer mis propias versiones, no en vallenato, pero sí me gustaría ir de la mano de algún vallenatero”.