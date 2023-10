Cartagenera gana el World Travel Awards, considerado el Óscar del turismo

Foodies opera en Bogotá y Cartagena desde hace 10 años. En sus premios internacionales se destacan Travel and Hospitality Award, el Culinary Tour Operator of the Year, escogido por la revista Luxury Travel Guide y el premio Best Restaurant Tour and Cooking Experience de Food and Drink Awards.

Una de las premisas de Foodies Colombia es el impacto local. Desde su creación esta agencia ha mantenido su promesa de invertir mínimo el 70% de sus ingresos netos en los destinos donde opera. De esta manera garantizan la autenticidad de la cocina que comparten y que las historias que surgen durante sus recorridos o clases de cocina sean contadas por quienes tienen de manera nativa el conocimiento, cariño y orgullo por su cultura.

El año pasado Foodies Colombia atendió a un total de 2.685 personas entre turistas nacionales y extranjeros. En lo corrido de 2023 van 3.480 personas.