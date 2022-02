Goyo presenta su primera canción y video como solista

R.

En letra de otro es un proyecto que nace con la idea de poder llevar a la gente a mi mundo, conocer quién está detrás de Goyo, entonces detrás de ella está Gloria y las canciones que me influenciaban cuando yo era chiquita (…). Por ejemplo, escogí una canción de Shakira que se llama Antología, que me acompañó en muchos momentos de tusa, la hice a mi versión con mucho afrobeat. También hice una versión de Pa´ que se lo gozen de Tego Calderon y me van a escuchar rapeando, es algo brutal, no con la letra de Tego, pero si inspirada en ella. El poder tener el permiso de los compositores y de los artistas para a hacer mi propia versión me halaga mucho, porque este es un proyecto que me permite ser creativa y eso es lo que yo soy (…). En letra de otro me ayudó a ir por muchos sonidos y eso me hace feliz, porque estoy encontrando la ruta para mostrarles a Goyo.