Con la ‘Carita enmaizená’ Paula Sarmiento invita al Carnaval de la 44

Su deseo era que su canción fuera interpretada por artistas locales y que representaran las tradiciones de nuestra fiesta, por eso recalca que si de tradición se trata “no había mejor persona” que el Checo Acosta para que cantara con Ricky y que no podía faltar la champeta, ritmo del que se encargó Will Fiorillo.

“A mí me presentó la canción el autor para ver si me gustaba, cuando la escuché era una letra enfocada en muchas cosas de Barranquilla, pero que no involucraban la carrera 44. Sin embargo, yo la escucho y digo —esta es la canción —y le pedí a Ricky que hiciéramos unas modificaciones. Le conté de las tradiciones de la carrera 44, de mí y de lo qué nos identificaba. Me presentó la nueva versión y no hubo que hacerle más nada”, explicó Paula.

Por su parte, el cantante urbano Will Fiorillo, dijo que recibió con mucha “alegría” que lo tuvieran en cuenta para a hacer parte de la canción de Paula Andrea Sarmiento. Resaltó que para él es un “honor ” cantar al lado del Checo Acosta, quien es uno de los “poquitos artistas” que al igual que él siguen llevando “el legado musical de nuestra tierra Soledad”.

“Esta canción significa crecimiento, porque poco a poco vamos avanzando y se nos van abriendo puertas gigantescas como esta (…). Estas noticias me motivan a seguir trabajando y estoy seguro que todos se dieron cuenta con esta canción que aquí hay talento de sobra”, dijo Fiorillo a EL HERALDO.