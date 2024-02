“No me dejé afectar por los comentarios, me dediqué a trabajar”: ‘Meme’ Cure

A pesar de su férrea determinación, no era inmune a las emociones humanas. Hubo momentos en los que las críticas y los desafíos parecían abrumarla, y la melancolía se apoderaba de su corazón.

"Me afectó en cierto momento. Lloré un minuto de mi vida que fue así literalmente lloré un minuto, fue al tercer día porque era algo que no me esperaba, era algo que tú siempre fue tu sueño tú vienes con todas las ganas con la mejor actitud y de pronto ves que la gente no es contenta con el resultado que se obtuvo. Pero no me dejé afectar por los comentarios y me dediqué a trabajar por el Carnaval".

En esos momentos de introspección, encontró la fuerza para levantarse una vez más, para seguir adelante con renovado vigor.