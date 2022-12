Una Navidad entre la tristeza y la esperanza

Sancocho de gallina, tomarse unas “cervecitas”, bailar hasta el amanecer y compartir en familia eran algunas de las actividades que Gleidys Molinares Arteta realizaba todos los diciembres en su casa, la primera que se cayó en Piojó.

“Esta época a mí me gusta mucho porque es hermosa, se ve la unión, el ambiente es tan diferente, pero este año nada ha sido igual, hay mucha tristeza en mi corazón que no me provoca ni salir de la casa”, expresó mientras caminaba por la que fue su vivienda durante más de 30 años.

La vida en el albergue no es fácil para ella –cuenta– puesto que no ha podido normalizarse laboralmente ya que se dedicaba a la modistería y sus equipos quedaron sepultados bajo los escombros. En el lugar aún se evidencian carrusos de hilo, muebles, telas y algunos electrodomésticos que tenía. El tiempo no le alcanzó para sacar nada.

“Nosotros salimos con lo que teníamos puesto y poco a poco hemos ido comprando algunas cosas. Para diciembre yo trabajaba haciendo ropa y la vendía al por mayor a los almacenes en Barranquilla, pero como no tengo máquina me ha tocado rebuscarme haciendo bollos”, dijo.

A pesar de las adversidades que Gleidys ha pasado desde ese 5 de noviembre, insistió en que lo más importante en la vida es tener a la familia con salud, pues lo material se “recupera con el tiempo”.

“Espero que el 2023 venga cargado de bendiciones, que nos den las ayudas que prometieron y volvamos a tener una casa propia. Sigo confiada en que el próximo año será mejor porque la esperanza es lo último que se pierde y yo sí sé de eso”, aseveró.