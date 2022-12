Gobernación entregó 111 títulos de vivienda a familias de Piojó

Una de las beneficiarias es Breidis Quiroz, quien recibió el título de su vivienda de manos de la mandataria departamental.

“Sé que, como yo, todos los que recibimos el título de propiedad estamos muy agradecidos con la Gobernación y la Alcaldía. Con mucho esfuerzo pude construir mi casa poco a poco y hoy estoy feliz de que ya esté legalizada. Lo primero que voy a hacer ahora es solicitar el servicio de gas, el cual no había podido instalar porque la escritura era un requisito y, por no tenerla, me toca comprar una pipeta de gas que cuesta 100 mil pesos”, dijo Quiroz.