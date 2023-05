Mujeres que dejan huella en la minería Caribe

Las botas, cascos y reflectivos característicos en la minería ya no son prendas exclusivas para los hombres. La inclusión de las mujeres en el sector sigue en aumento y un porcentaje lo porta con orgullo este género, que a través de su liderazgo le apuesta a la igualdad en todas las esferas sociales.

Y es que la cuota femenina en el sector minero subió 3 % respecto al 2022, según el Dane, mientras que en el inicio del 2023 alcanzó su nivel más alto desde que se tienen registros con un 20 %. El dato es superior en tres y cuatro puntos porcentuales respecto al 2022 y 2021, respectivamente.

En el Atlántico la minería también está abriendo oportunidades para enarbolar la bandera de la equidad de género, y es en el municipio de Galapa, en el centro del Atlántico, donde se encuentra una de las compañías que emplea a 180 mujeres que se desempeñan en técnicas en operación, electromecánica, soldadura y técnicas industriales.

Una de esas mujeres gerencia la estrategia y el marketing en Relianz Mining Solutions, dealer minero Cat para Colombia. Cheryl Velasquez-Watemberg fue reconocida como una de las 100 mujeres más inspiradoras de la minería mundial el año pasado, e hizo parte de las cinco colombianas que lograron obtener esta distinción por parte de la organización internacional Women In Mining UK.

Pese a que estudió finanzas y relaciones internacionales, la barranquillera se quiso adentrar hace 18 años en lo que considera el apasionante, competitivo, mágico y necesario mundo de la minería moderna.

“Al principio fue muy duro que me entregaran un cargo de gerencia porque soy mujer, no soy extranjera, soy financista, pero apenas me dieron el poder supe que podía cambiar la historia de las mujeres que venían”.

Y así fue, un 7 de enero de 2015 Cheryl obtuvo el cargo gerencial y de inmediato el 8 de marzo de ese mismo año logró crear un programa dentro de la compañía que ha aportado e impulsado grandes avances a la industria minera, entre ellos la primera sala de lactancia, más mujeres en todos los niveles de las organizaciones mineras, el galardón Huellas que premia el liderazgo de mujeres en mesa de decisiones y el Foro Minero Relianz Win, que este año llega su octava edición.

“El foro nació con el deseo de que las mujeres en la minería no fuéramos tan pocas, entendiendo que el país tiene un censo del 52 % de población femenina y nada más hay un 12 % en Colombia haciendo minería. Si hay tantas mujeres por qué somos tan pocas en la industria”, dijo Velásquez.

Para Cheryl, que más mujeres integren la industria es una opción de vida, un ascensor social de desarrollo socioeconómico a la comunidad y a su familia.

“He aprendido de todos mientras nos convertimos en hacedoras de iniciativas que consolidan compromisos, impactos en pro de la educación, el cierre de la brecha de género, el equilibrio de los roles a todo nivel y el desarrollo de más liderazgo femenino en todos los frentes de la industria”.