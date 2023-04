4 niños que inspiran por sus talentos

Ashley Sofía Gómez Vásquez se mueve al son del ritmo más divertido de su vida, ese que no distingue de razas ni idiomas y en el que solo su cuerpo es capaz de evocar la armonía de una manifestación que se ha convertido en su mayor pasión: la danza.

A sus 9 años goza de unas enseñanzas artísticas que para ella representan un sueño. Ingresar a la Escuela de Danza Julie de Donado representó la oportunidad que empezaría a trazar un camino lleno de baile. “Siempre me ha gustado bailar y tenía un sueño que era meterme en una escuela para empezar a bailar mejor como profesional”.

Es una amante de los géneros autóctonos de América Latina y le gusta sumergirse en el merengue, incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Sus padres han sido testigos de la disciplina y la firmeza con la que afronta cada reto. Una bailarina que conoce de límites cuando se trata de nadar en el gran universo del arte.

Sus pequeñas alas emprendieron vuelo cuando tenía seis años, en plena pandemia. Allí decidió participar en una competencia virtual en la que obtuvo el primer lugar en la categoría Latino. Ashley ya estaba empezando a cosechar triunfos. Y en el 2021 fue campeona nacional de la competencia All Dance en Cali y mejor bailarina mini.

Sus movimientos empezaron a tocar plano internacional en 2022 alzando el trofeo de mejor bailarina en la competencia All Dance en Panamá. Concursando contra 23 niñas de otros países, Ashley logró alzar la bandera tricolor y afianzarse como una bailarina de grandes alas.

“Disfruto mucho las competencias en las que he estado. Me gusta porque el año pasado fue muy especial y todo eso ha sido posible por el apoyo que me ha brindado mi escuela con las enseñanzas de mi profesora”.

Sus galardones no han sido en vano. La pequeña ha adquirido un hábito en el que las energías parecen no agotarse. Tres veces a la semana asiste hora y media a su clases de danza para luego desplazarse a gimnasia. Sus sábados no son días festivos. Desde las 5:30 a.m. abre sus ojos para asistir a Voz Infantil Hola Juventud, de allí se dirige a dar clases de baile y luego se dispone a aprender inglés.

“Me gustan todas las actividades que realizo. El mensaje que le doy a todos los niños es que todos tienen su talento, que todos son diferentes y que luchen por sus sueños, los pueden lograr porque Dios siempre nos da una oportunidad”.

En el barrio Las Palmas, sector suroriente de la ciudad, su madre Mirleydi Vásquez la ha visto crecer y ha navegado con ella en los sueños que ha manifestado. El sentido de pertenencia por la fiesta cultural más grande del país es innato.

Una barranquillera que también espera los 4 días festivos más aclamados, también recorre las calles moviéndose al son que le toquen. El pasado 12 de febrero estuvo paseándose en la calle 70 con carrera 53 en el marco del Desfile de los Niños soñando con algún día estar encima de la carroza que la catalogue como Reina del Carnaval de los Niños.

“Ella siempre ha expresado su deseo de ser reina y como padres debemos acompañarlos en sus sueños. Han sido momentos muy lindos los que hemos gozado a su lado mientras gana una competencia”.