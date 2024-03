Con este video Luly Bossa recordó a su hijo fallecido Ángelo

El video se evidencia a Ángelo cuando estaba adolescente, donde su enfermera le muestra la evolución que estaba teniendo el muchacho.

Ángelo se encontraba atado a una máquina médica, por su poca movilidad.

“Hola, qué aburrición, no puedo decir que estoy feliz, esto no es felicidad", expresó el joven en el video.

Junto al video, la actriz escribió: “me quedo con esto. Hoy hace dos semanas se fue el mono. No quiero olvidar su voz, su risa, su llanto. Doy gracias a cada uno de ustedes que ha tenido la empatía para acercarse a consolar el dolor que no tiene nombre. Porque no existe palabra para esto. Somos huérfanos, hay viudos y viudas pero no hay palabras para calificar este vacío”.