Nataly Umaña confesó qué pasará con Alejandro Estrada tras ser eliminada

Sin embargo, confesó entre lágrimas que se iba a sentir sola, ahora que llegara a su hogar, porque Alejandro era su vida entera.

“Alejo es el hombre más maravilloso que yo he conocido en mi vida y lo he dicho hasta el cansancio, lo que pasa es que ya no debe haber vuelta de hoja, no porque no nos amemos, sino porque definitivamente queremos otras cosas en nuestras vidas”, señaló.

Lea también: “Quien debió irse era Nataly”: José Miel, eliminado de La Casa de los Famosos

La actriz dijo que los primeros días van a ser algo complejos para ella, pues ya tenía una rutina en donde hasta la más mínima cosa le terminará haciendo falta.

También reiteró que va a asumir cada una de las cosas como vengan, pues tiene claro que su prioridad es su felicidad y es una mujer con un buen corazón.