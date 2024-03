Carolina Cruz reveló cómo descubrió infidelidad de su expareja

Luego, reveló que en esa relación estaba muy enamorada, por lo que le resultó muy doloroso enterarse de la verdad.

Ese día, ella lo llamó a la casa y contestó otra persona, por lo que sintió que algo no estaba bien y empezó a sospechar.

"No me sostenía la mirada. Yo entro al baño, me da por abrir el cajón y tenía la caja de condones abierta. Después, iba a botar un papel a la basura y me encuentro un papel higiénico doblado como un origami, me da por coger el papel y estaba el condón recién utilizado", explicó Cruz.

Resaltó que "el tema de la fidelidad es una elección y es una elección que para todo el mundo no es tan fácil".

Sin embargo, detalló que ahora lleva una relación de buenos amigos con ese hombre, de quien no quiso revelar el nombre.