A José Vásquez le cantan en su funeral que ‘lo seguirán queriendo’

“Cuando tenía 12 años me entusiasme por aprender a tocar el bajo y apareció José para enseñarme, desde allí nació una bonita amistad. Hace poco con su hermano Francisco surgió la idea de hacer un libro en el que contaré toda su vida. En pandemia me iba todos los días a su casa a dialogar con él para que me hablara sus dificultades y épocas doradas, durante año y medio, me adentré a su vida y creo que su éxito radicó en su perseverancia y su creatividad”, contó el Rey Momo 2020, Alcides Romero, quien mostró el borrador de 200 páginas que integran el texto que espera publicar prontamente.

No es casualidad que su sepelio se haya dado este miércoles cuando se conmemora el Día de la Independencia, José Vásquez precisamente le compuso a la nación el tema ‘Colombia’, tema que convirtió en éxito el Binomio de Oro.