Internet y su huella ambiental, un impacto que va en aumento

Conocer los alcances del uso de internet y las herramientas tecnológicas no es un tema al cual se le ponga la atención necesaria.

Rodrigo Rodríguez Reales, ingeniero ambiental y Magíster en Ciencias Naturales, indicó a esta Casa Editorial que: “Se habla poco del tema porque el sector TIC tan sólo es responsable del 2 % de las emisiones de gases contaminantes que impactan al ambiente”.

Esto implica que “los medios y las políticas gubernamentales se enfocan en aquellas actividades económicas que contaminan en una escala más representativa, es decir, las que se realizan dentro del sector energético, manufacturero, construcción y transporte”.

Por su parte, Sofía Armenta, especialista en Márketing para marcas con propósito y sustentabilidad, comentó: “Nos cuesta un montón como especie entender cuál es el costo real de las cosas que nos rodea, y es algo que no solo se limita a internet. Todo tiene un costo oculto. Internet al no ser físico no se asocia el producto de lo que hacemos Online con la cantidad de agua y electricidad que se gasta refrigerando los servidores de las aplicaciones que usamos.”.

Para Armenta es necesario que “tomemos conciencia porque internet está en todos los espacios, ocupa roles fundamentales en nuestras vidas. En la pandemia quedó demostrado, pero depende de recursos que son finitos, por lo que se debe tener en cuenta esto siempre”.