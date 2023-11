Falleció Heriberto Luquetta, destacado bailarín barranquillero

La reconocida bailarina y presentadora barranquillera, Elianis Garrido no pudo contener su tristeza y la retrató en unas profundas palabras que dan muestra de que cada historia compartida era un tributo a la dedicación y entrega del bailarín, a su habilidad para llevar a la audiencia a un lugar de éxtasis emocional.

Su legado no se limitaba a las tablas, sino que se extendía a las vidas que tocó con su arte y su presencia gentil.

“En los pies del bailador vivirás. Que te abrace Dios amado en su infinita misericordia, tu alma descansa en paz . No habrá una batalla de flores que no extrañe tu sonrisa contagiosa y tu grito : “Hermaaa la estás dando”, ni un reinado en el que no piense en tu mensaje de WhatsApp para comentar”.

Al final, Garrido le envió fortalezas a su familia y dejó ver los grandes lazos que los unían.

“Amigo y hermano de la danza, nos quedamos con lo más hermoso de ti . Duerme tranquilo, dejaste huellas muy hermosas en todos. Abrazo enorme a toda su familia y amigos y todas sus reinas y sus alumnos. Dios les dé muchísima fortaleza. El día de hoy debe ser siempre el más maravilloso. Vuela alto compañero de pavimento”.