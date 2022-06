Entre música y desfiles, la reina Isabel II celebró 70 años en el trono

Uno de los eventos que mayor público congregó durante estos cuatro días, fue el colorido concierto que se cumplió la noche del sábado, denominado ‘la Fiesta Platino en el Palacio’, al cual acudieron 22 mil personas y contó con las actuaciones de Elton John, Queen, Rod Stewart, Andrea Bocelli, Diana Ross, Adam Lambert y Duran Duran.

El concierto arrancó con la emisión por las pantallas gigantes instaladas en el lugar de una graciosa actuación de Isabel II, en la que se le vio tomar té con el Oso Paddington, un personaje imaginario en la literatura infantil del Reino Unido que se ha popularizado por el mundo. En la escena la reina le dijo que a ella le gustan los bocadillos de mermelada y se le vio incluso sacar dos rebanadas de pan de su inseparable bolso negro, un montaje que ha recordado al famoso de 2012, cuando la reina apareció en un vídeo junto a James Bond en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres.

Haciendo honor a su ya conocido sentido del humor y de la celebración, la reina, de 96 años, incluso acompañó con ritmo el comienzo del evento haciendo golpear su plato de té con una cuchara para imitar el sonido de We will rock you, de Queen.

A Isabel II le siguió el guitarrista Brian May, que hizo estallar a la multitud en un grito colectivo con We will rock you, a lo que siguió We are the champions, mientras los congregados y miembros de la familia real presentes agitaban banderas británicas.

Un energético Rod Stewart, con pantalones a rayas y chaqueta amarilla, animó a la multitud con su canción Baby Jane, antes de que le hiciera cantar con Sweet Caroline, uno de los temas favoritos de los aficionados al fútbol inglés.

El tenor italiano Andrea Bocelli cantó Nessum dorma, en honor a los deportistas británicos, algunos de los cuales fueron mostrados en las pantallas gigantes instaladas en el lugar.