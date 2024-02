Entre crítica social y jolgorio se vive el Festival de Letanías en Barrio Aba

Entre el público diverso que se encontraba en la actividad estaba Gladys López, residente del barrio Boston, quién esboza una sonrisa entre cada frase de los artistas culturales.

“Me gusta venir todos los años a este evento porque uno acá conoce los temas más sonados de la ciudad y en ocasiones hasta uno se da cuenta de cosas que no sabía. Además, me parece muy chévere porque es un espacio abierto, no tan cerrado, lo que hace que todo los barranquilleros puedan asistir”, dijo.