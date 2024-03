En Campeche se deleitan con la ciruela y productos innovadores

Además, Sánchez explicó que los yogures se hacen en su proceso común y corriente y que luego se le agregan los trocitos de ciruela. Y en el caso de los yogures se hacen a base de yogur griego y se van mezclando con la fruta.

Jéssica Ortiz, fue una de las que llegó hasta el punto de venta para probar esta novedad gastronómica y quedó encantada con su sabor.

“Ya he venido en ocasiones anteriores al festival pero es la primera vez que veo una paleta de ciruela. Primeramente pensé que era de a base de agua, porque no imaginaba algo de ciruela con yogur pero está deliciosa, la recomiendo”, dijo.

De igual forma, Amir Gacham líder del emprendimiento Yucado, comentó sobre su propuesta innovadora para esta edición: el enyucado de ciruela, que ha sido sensación con los visitantes.

“Es un producto completamente artesanal, que nace por una iniciativa personal y además familiar, que nace también además de la cotidianidad, porque es de esos momentos donde estás en familia disfrutando de algo que preparamos nosotros para degustar nosotros. Y pensamos por qué no monetizarlo, por qué no demostrarle también a las personas lo rico que comes tú, para que ellos también coman rico”.

Sobre su preparación explicó que es un enyucado con todos sus ingredientes tradicionales pero que en medio deciden agregar ciruela para darle un toque especial y diferente.

“Tiene un sabor particular que lo quisimos hacer nuestro. Y eso es lo que nos diferencia de otros mercados”.