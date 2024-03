Los riesgos de un proyecto residencial en una zona industrial

Tras un análisis exhaustivo de la situación, el abogado César Lorduy aseguró que los predios en cuestión corresponden a una “zona de transición” y cuyo uso principal es el comercio y la industria de bajo impacto, mientras que el complementario corresponde al uso residencial.

“En mi opinión, la totalidad de esos lotes no se pueden usar para el desarrollo de unidades residenciales. Y como no se puede utilizar la totalidad del lote, entonces aparentemente el proyecto no sería viable, pero ese debe ser determinado por los constructores”, dijo en diálogo con esta casa editorial.

Agregó que existe una afectación ambiental debido a su naturaleza: “El constructor no puede hacer nada para evitar los olores, gases o ruidos que se generen”.

También indicó que la normatividad vigente impide que una estación de servicio se encuentre ubicada en cercanías a espacios residenciales.

Así como referenció que se debe tener en cuenta el elemento de movilidad: “El Plan de Ordenamiento Territorial plantea que se realice un estudio para saber las posibles afectaciones en materia de movilidad y definir las intervenciones pertinentes”.