El vino, una bebida que acompaña la vida

Colombia es uno de los países en los que el vino no hace parte de los licores más consumidos, lugares que ocupan por mucha diferencia bebidas como el whisky, ron, aguardiente o cerveza.

Eric Renneberg hace parte de la industria colombiana de vinos y aseguró que en el país “el consumo per cápita no llega a un litro anual”.

No obstante, el experto aseguró que en el país hay intentos por hacer vino aunque las condiciones de clima no sean las más óptimas. “Producimos apenas un par de cositas porque no tenemos estaciones, así de sencillo. La uva con la que se hace un vino de calidad requiere un ciclo normalmente de un año completo y pasar por todas las estaciones”.

A pesar de esto, en “Boyacá hay algunos experimentos, en el Valle, Antioquia, cerca de Ibagué también, pero son como unos cuatro o cinco pequeños esfuerzos que están haciendo algunos valientes del vino”.

El viñedo más antiguo del continente americano es la Casa Madero, que se encuentra en México y está constituido desde 1597. Chile es el país de Sudamérica que más produce en esta parte del mundo y su viñedo más antiguo es Viña Carmen.

Nicolás López, que hace parte de este viñedo, explicó que “en los años 1700 los españoles invadían mucho Chile, por las costas del Océano Pacífico y Carmen queda a 7 km de este, entonces hay una historia interesante con las invasiones españolas que llegaban por este viñedo”.